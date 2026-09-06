Kriminalität

Männer am Frankfurter Flughafen mit Pfefferpistole verletzt

Drei Unbekannte greifen am Frankfurter Flughafen zwei Männer mit einer Pfefferpistole an und flüchten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die beiden Verletzten wurden von Rettungskräften versorgt. (Symbolfoto) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die beiden Verletzten wurden von Rettungskräften versorgt. (Symbolfoto)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei 20 Jahre alte Männer sind am Frankfurter Flughafen mit einer Pfefferpistole verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gingen drei bislang unbekannte Tatverdächtige am Sonntag gegen 3.20 Uhr im Bereich Gateway Gardens grundlos auf die beiden Männer zu und schossen ihnen mit einer Pfefferpistole ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter in einem Auto in unbekannte Richtung.

Die beiden Verletzten wurden von Rettungskräften versorgt. Bei der Aufnahme der Anzeige stellten Polizisten ein Ersatzmagazin und eine Ersatzkartusche einer Pfefferpistole sicher. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen.

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