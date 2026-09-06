Männer am Frankfurter Flughafen mit Pfefferpistole verletzt
Drei Unbekannte greifen am Frankfurter Flughafen zwei Männer mit einer Pfefferpistole an und flüchten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei 20 Jahre alte Männer sind am Frankfurter Flughafen mit einer Pfefferpistole verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gingen drei bislang unbekannte Tatverdächtige am Sonntag gegen 3.20 Uhr im Bereich Gateway Gardens grundlos auf die beiden Männer zu und schossen ihnen mit einer Pfefferpistole ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter in einem Auto in unbekannte Richtung.
Die beiden Verletzten wurden von Rettungskräften versorgt. Bei der Aufnahme der Anzeige stellten Polizisten ein Ersatzmagazin und eine Ersatzkartusche einer Pfefferpistole sicher. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen.