Mann droht Frau im Supermarkt mit dem Tod

Bad Krozingen (dpa/lsw) - Ein Mann soll einer Frau in einem Supermarkt in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit dem Tod gedroht haben. Die Frau und ihr acht Jahre altes Enkelkind wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge kam der bislang unbekannte Mann der Frau und ihrem Enkelkind im Kassenbereich körperlich sehr nah. Als die Frau um Abstand bat, habe er ihr verbal mit dem Tode gedroht und die Drohung mit einer Handgeste untermalt. Die Geschädigte habe daraufhin an einer anderen Kasse bezahlt und sei zusammen mit ihrem Enkelkind nach Hause gefahren. Der Unbekannte soll sich noch einige Zeit vor dem Supermarkt aufgehalten haben.