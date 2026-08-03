Zeugenaufruf

Mann droht Frau im Supermarkt mit dem Tod

Im Kassenbereich bittet eine Frau einen Unbekannten, mehr Abstand zu halten. Daraufhin bedroht er sie. Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei sucht Zeugen, um den Mann zu identifizieren. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Die Polizei sucht Zeugen, um den Mann zu identifizieren. (Symbolbild)

Bad Krozingen (dpa/lsw) - Ein Mann soll einer Frau in einem Supermarkt in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit dem Tod gedroht haben. Die Frau und ihr acht Jahre altes Enkelkind wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Den Angaben zufolge kam der bislang unbekannte Mann der Frau und ihrem Enkelkind im Kassenbereich körperlich sehr nah. Als die Frau um Abstand bat, habe er ihr verbal mit dem Tode gedroht und die Drohung mit einer Handgeste untermalt. Die Geschädigte habe daraufhin an einer anderen Kasse bezahlt und sei zusammen mit ihrem Enkelkind nach Hause gefahren. Der Unbekannte soll sich noch einige Zeit vor dem Supermarkt aufgehalten haben. 

Die Frau habe später ihrem Ehemann von dem Vorfall erzählt, hieß es. Daraufhin schaltete er die Polizei ein. Die Ermittlungen laufen, Zeugen sollen sich melden.

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