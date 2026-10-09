31-Jähriger schwer verletzt

Mann mit Rollator auf Straße – Überholen endet mit Unfall

Ein Überholmanöver nach einem Stau wegen eines Mannes mit Rollator auf der Straße endet auf der Landstraße 1103 mit einem schweren Unfall.

Der Schwerverletzte wurde per Krankenwagen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Schwerverletzte wurde per Krankenwagen in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Lauffen am Neckar (dpa/lsw) -  Ein 31-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen auf einer Landstraße bei Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) schwer verletzt worden. Zunächst hatten Fahrzeuge vor ihm abgebremst, weil sich ein Mann mit Rollator auf der Straße befunden habe, sagte eine Polizeisprecherin.

Daraufhin hatte der Mann zum Überholen angesetzt und war mit dem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Der Mercedes und der Lastwagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Auch ein Auto eines 26-Jährigen wurde beschädigt. Die Landstraße 1103 war am Donnerstag für mehrere Stunden voll gesperrt.

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