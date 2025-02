Mann nach Entführung von Supermarktparkplatz festgenommen

Leutkirch im Allgäu (dpa/lsw) - Ein Mann soll eine Frau auf einem Supermarktparkplatz in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) mit einem Messer bedroht und sie in ihrem eigenen Wagen entführt haben. Der 54-Jährige, gegen den unter anderem wegen versuchten Mordes, räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer und schwerer räuberischer Erpressung ermittelt wird, sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte.