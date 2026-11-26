Mann schießt in Deggingen mit Schreckschusswaffe auf Polizei
Eine Anwohnerin hörte Schüsse und Schreie, kurz darauf rückt die Polizei an. Der mutmaßliche Schütze befindet sich an einem am Fenster – was dann geschieht.
Deggingen (dpa/lsw) - Ein mutmaßlich psychisch auffälliger Mann soll in Deggingen (Kreis Göppingen) mit einer Schreckschusswaffe auf die Polizei geschossen haben. Außerdem habe er sie mit Feuerwerkskörpern beworfen, teilten die Ermittler mit. Die Beamten blieben unverletzt.
Eine Anwohnerin hatte mehrere Schüsse und Schreie wahr genommen. Auch seien Personen aus einer benachbarten Wohnung gerannt und weggefahren. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Kurze Zeit später meldete sich der 48-Jährige über Notruf. Er teilte mit, zuvor mit einer Schreckschusswaffe geschossen zu haben, um Personen von seinem Grundstück zu vertreiben.
Als die Beamten eintrafen, befand sich der Mann an einem Fenster und machte einen psychisch auffälligen Eindruck. In der Folge habe er dann geschossen. Beim Verlassen seines Hauses wurde er festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten mehrere Schreckschusswaffen, eine Zwille sowie mehrere Messer sicher. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht.