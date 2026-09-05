Mann schwer verletzt nach Wohnungsbrand in Mannheim

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 33 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Mannheim schwer verletzt worden. Er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Durch das Feuer am Freitagabend entstand demnach außerdem ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro.