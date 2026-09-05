Feuer in Mehrfamilienhaus

Mann schwer verletzt nach Wohnungsbrand in Mannheim

In einem Mehrfamilienhaus in Mannheim bricht ein Feuer aus: Der Bewohner wird schwer verletzt. Der Schaden ist groß.

Die Feuerwehr löschte den Wohnungsbrand am Freitagabend. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr löschte den Wohnungsbrand am Freitagabend. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 33 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Mannheim schwer verletzt worden. Er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Durch das Feuer am Freitagabend entstand demnach außerdem ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro. 

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Wohnung ist den Angaben nach unbewohnbar, die weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind nicht betroffen. Spezialisten der Kriminalpolizei nahmen weitere Ermittlungen zur Brandursache auf.

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