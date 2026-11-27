Mann soll Ex-Freundin auf Pferdekoppel getötet haben
Ein Mann wählt den Notruf und gibt an, seine ehemalige Freundin getötet zu haben. Auf einer Pferdekoppel in Ettlingen werden die Ermittler fündig.
Ettlingen (dpa/lsw) - Ein 32-Jähriger soll in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) seine ehemalige Freundin getötet haben. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Tat soll sich demnach bereits zwischen Montag und Donnerstag ereignet haben.
Der Verdächtige mit deutscher Staatsbürgerschaft hatte nach bisherigen Erkenntnissen am frühen Donnerstagmorgen selbst den Notruf gewählt und angegeben, die 40-Jährige auf einer Pferdekoppel im Stadtteil Oberweier getötet zu haben. Der Verdacht auf ein Tötungsdelikt erhärtete sich im Zuge der Ermittlungen. Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest. Ermittler der Spurensuche fanden bei der Untersuchung des Tatorts menschliche Überreste.
Am Freitag wurde der 32-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.