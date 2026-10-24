Mann soll mit Schreckschusswaffe auf Fußgänger gezielt haben

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Mannheim zwei Männer mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe bedroht und anschließend zwei Schüsse in ihre Richtung abgefeuert. Ersten Erkenntnissen nach hatte der Unbekannte die beiden 51-Jährigen in der Nacht mit einem E-Scooter auf einem Gehweg bedrängt, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer sollen den Fahrer daraufhin aufgefordert haben, die Straße zu benutzen. Daraufhin sei der Fahrer von seinem E-Scooter abgestiegen und habe die Männer beleidigt. Anschließend soll er die Schreckschusswaffe aus seiner Tasche gezogen haben.