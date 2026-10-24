Mann soll mit Schreckschusswaffe auf Fußgänger gezielt haben
Zwei Männer sind zu Fuß in Mannheim unterwegs, als sie mutmaßlich von einem E-Scooter-Fahrer bedrängt werden. Kurze Zeit später ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.
Mannheim (dpa/lsw) - Ein Mann hat in Mannheim zwei Männer mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe bedroht und anschließend zwei Schüsse in ihre Richtung abgefeuert. Ersten Erkenntnissen nach hatte der Unbekannte die beiden 51-Jährigen in der Nacht mit einem E-Scooter auf einem Gehweg bedrängt, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer sollen den Fahrer daraufhin aufgefordert haben, die Straße zu benutzen. Daraufhin sei der Fahrer von seinem E-Scooter abgestiegen und habe die Männer beleidigt. Anschließend soll er die Schreckschusswaffe aus seiner Tasche gezogen haben.
Nachdem er zunächst weggefahren war, kam der Mann unerwartet mutmaßlich zurück und feuerte die Schüsse ab. Durch das Knallgeräusch erlitt einer der Geschädigten nach Angaben der Polizei starke Ohrenschmerzen sowie ein anhaltendes Piepsen im Ohr. Nach der Tat soll der Unbekannte geflüchtet sein. Obwohl die Polizei sofort eine Fahndung einleitete, konnte der Mann bisher nicht gestellt werden. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.