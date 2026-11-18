Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Fahrgast soll den Fahrer einer Stuttgarter Stadtbahn mit einem Schraubendreher angegriffen und verletzt haben. Polizeiangaben zufolge klopfte der Täter an die Tür zwischen Fahrgastraum und Fahrerbereich, als die Stadtbahn am Dienstag verkehrsbedingt halten musste. Dabei soll er laut geschrien haben. Als der 42-jährige Stadtbahnfahrer seine Tür öffnete, soll der Mann mit dem Schraubendreher nach ihm gestochen und ihn leicht am Arm verletzt haben. Danach soll der Täter die Notentriegelung der Außentür betätigt haben, ausgestiegen und geflüchtet sein. Den Schraubendreher nahm er mit. Die Hintergründe waren nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar.