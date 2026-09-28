Mann wird auf Bundesstraße von Auto erfasst und stirbt
Zwei Männer sind am Abend zu Fuß an einer Bundesstraße bei Schliengen unterwegs. Es kommt zu einem Unfall mit einem Auto.
Schliengen (dpa/lsw) - Ein Fußgänger ist auf einer Bundesstraße bei Schliengen (Kreis Lörrach) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen gingen der Mann und ein Begleiter am Freitagabend hintereinander am rechten Fahrbahnrand der bergauf führenden Straße und schoben ihre Fahrräder, wie die Polizei mitteilte. Eine in gleicher Richtung fahrende Autofahrerin bemerkte demnach die beiden Männer wohl zu spät und erfasste den hinteren der beiden Fußgänger. Diese sollen dunkel gekleidet gewesen sein.
Der 41-Jährige sei vor Ort gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft müsse nun klären, welcher Verstöße vorliegen, so die Polizei.