Bild
Fußball-Bundesliga

Medien: Krisentreffen in Frankfurt wegen Toppmöller

Die Zukunft von Cheftrainer Dino Toppmöller in Frankfurt ist nach dem 3:3 bei Werder Bremen offen. Sportvorstand Markus Krösche vermied ein Bekenntnis. Eine Entscheidung könnte schon bald fallen.

Muss er bald gehen? Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller. Foto: --/dpa
Muss er bald gehen? Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Entscheidung über die Zukunft von Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller rückt offenbar näher. Unter anderem nach Informationen der «Bild» und des «Kicker» soll es ein Krisengespräch geben. Auch der Hessische Rundfunk berichtete darüber. Laut «Kicker» will sich Sportvorstand Markus Krösche mit dem Hauptausschuss des Aufsichtsrats zu einer Telekonferenz zusammenschließen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nach dem glücklichen Last-Minute-3:3 der Frankfurter zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga bei Werder Bremen vermied Krösche ein klares Bekenntnis zu Toppmöller.

Krösche: Nie wieder solche Leistungen zeigen

Der Frage, ob es mit Toppmöller weitergehe, wich Krösche aus. «Wir besprechen das jetzt. Wir müssen die Themen angehen und müssen sehen, dass wir solche Leistungen nie wieder zeigen», sagte er stattdessen.

Toppmöller war sich seiner Situation bewusst. Von einem Wendepunkt für ihn wollte der Coach nicht sprechen. «Das Gefühl habe ich nicht», sagte er. «Am Ende geht es nicht darum, was ich für ein Gefühl habe. Ich glaube, dass wir alle nicht zufrieden sind.»

Toppmöller und die Defensiv-Probleme

Toppmöller steht schon seit längerem in der Kritik. Vor allem die Defensiv-Probleme bekommt er nicht in den Griff. In 18 Ligaspielen hat seine Mannschaft schon 39 Gegentore hinnehmen müssen. Allein den ersten drei Punktspielen des Jahres kassierten die Frankfurter neun Gegentore. Und mit nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Spielen drohen die Hessen zudem die Europapokal-Plätze aus den Augen zu verlieren.

Schon am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) sind die Frankfurter im Spiel bei Karabach Agdam in Aserbaidschan gefordert, das frühe Aus in der Champions League zu verhindern.

Sitzt Toppmöller in Aserbaidschan noch auf der Bank?

Ob Toppmöller dann noch einmal auf der Bank sitzt, ist offen. «Wir haben jetzt seit 17, 18 Partien immer wieder die gleichen Themen, die uns begleiten», sagte Krösche in Bremen deutlich. «Wir kriegen unfassbar einfache Gegentore. Wir sind im Ballbesitz viel zu hektisch und haben keine Struktur. So können wir nicht weitermachen.» Jedes Mal stünden sie da und sagten, es seien zu einfache Fehler, zu viele Gegentore. «Und trotzdem verändert sich nichts.»

Die instabile Abwehr sei «ein leidiges Thema, und auch leider diese Muster, die sich wiederholen», gestand Toppmöller. «Und natürlich bin ich da in allererster Linie in der Verantwortung.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Toppmöller vor Aus? Krösche: «Können so nicht weitermachen»
Fußball-Bundesliga

Toppmöller vor Aus? Krösche: «Können so nicht weitermachen»

Eintracht Frankfurt rutscht immer mehr in die Krise. Trotz zweimaliger Führung reicht es bei Werder Bremen nur zum glücklichen 3:3 in letzter Sekunde. Wie lange ist der Cheftrainer noch zu halten?

16.01.2026

Trainer Toppmöller darf bei der Eintracht bleiben
Bundesliga

Trainer Toppmöller darf bei der Eintracht bleiben

Eintracht Frankfurt hofft noch auf Borussia Dortmund und den Einzug in die Champions League. Unabhängig davon ist die Hängepartie um den Trainer der Hessen zu Ende.

29.05.2024

Sportvorstand vermeidet Bekenntnis zu Eintracht-Trainer
Fußball

Sportvorstand vermeidet Bekenntnis zu Eintracht-Trainer

Eintracht Frankfurt wird Bundesliga-Sechster und spielt nächste Saison erneut international. Ob Trainer Toppmöller bleiben darf, ist dennoch ungewiss.

18.05.2024

«Sehr negative Wolke» in Frankfurt: Krösches Bekenntnis
Bundesliga

«Sehr negative Wolke» in Frankfurt: Krösches Bekenntnis

Die Ausbeute gegen Union und Werder nervt die Eintracht. Denn nun warten einige schwierige Spiele im Saisonendspurt. Sport-Vorstand Krösche setzt für die Zukunft auf Kontinuität.

07.04.2024

Krösche: Mit Toppmöller in die neue Saison
Fußball

Krösche: Mit Toppmöller in die neue Saison

Platz sechs und in den Pokalwettbewerben früh raus: Für Eintracht Frankfurt läuft die Saison bislang nicht ideal. Sport-Vorstand Krösche plant für die Zukunft aber mit Kontinuität.

07.04.2024