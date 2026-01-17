Bild
Fußball-Bundesliga

Toppmöller vor Aus? Krösche: «Können so nicht weitermachen»

Eintracht Frankfurt rutscht immer mehr in die Krise. Trotz zweimaliger Führung reicht es bei Werder Bremen nur zum glücklichen 3:3 in letzter Sekunde. Wie lange ist der Cheftrainer noch zu halten?

Muss er bald gehen? Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller. Foto: --/dpa
Muss er bald gehen? Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller.

Bremen (dpa) - Der glückliche Ausgleich in der Nachspielzeit konnte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche nicht besänftigen. Nach dem 3:3 (1:1) bei Werder Bremen zum Rückrundenauftakt in der Fußall-Bundesliga mochte der 45-Jährige kein uneingeschränktes Bekenntnis mehr zu Cheftrainer Dino Toppmöller geben. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Antwort auf die Frage, ob es mit Toppmöller weitergehe, wich er aus. «Wir besprechen das jetzt. Wir müssen die Themen angehen und müssen sehen, dass wir solche Leistungen nie wieder zeigen», sagte er stattdessen.

Toppmöller war sich seiner Situation bewusst. Von einem Wendepunkt für ihn wollte der Coach nicht sprechen. «Das Gefühl habe ich nicht», sagte er. «Am Ende geht es nicht darum, was ich für ein Gefühl habe. Ich glaube, dass wir alle nicht zufrieden sind.»

Sitzt Toppmöller in Aserbaidschan noch auf der Bank?

Es deutet einiges darauf hin, dass die Zeit von Toppmöller nach zweieinhalb Jahren in Frankfurt bald enden könnte. Möglicherweise reist er schon nicht mehr zum Last-Chance-Spiel der Hessen am Mittwoch (18.45 Uhr) in der Champions League bei Qarabak Agdam in Aserbaidschan mit.

«Wir haben jetzt seit 17, 18 Partien immer wieder die gleichen Themen, die uns begleiten», meinte Krösche. «Wir kriegen unfassbar einfache Gegentore. Wir sind im Ballbesitz viel zu hektisch und haben keine Struktur. So können wir nicht weitermachen.» Jedes Mal stünden sie da und sagen, es seien zu einfache Fehler, zu viele Gegentore. «Und trotzdem verändert sich nichts.»

Leidiges Thema Defensive

Aus den vergangenen sieben Bundesliga-Spielen holte die Eintracht nur einen Sieg. Zu wenig für die eigenen Europapokal-Ansprüche. Dazu die massiven Defensiv-Probleme, die auch in Bremen sichtbar wurden. In den ersten drei Punktspielen des Jahres kassierten die Frankfurter neun Gegentore.

«Das ist ein leidiges Thema, und auch leider diese Muster, die sich wiederholen», gestand Toppmöller. «Und natürlich bin ich da in allererster Linie in der Verantwortung.» Fragt sich, wie lange noch.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frankfurts Krösche über BVB-Gerüchte: «Klare Faktenlage»
Fußball-Bundesliga

Frankfurts Krösche über BVB-Gerüchte: «Klare Faktenlage»

Unter Manager Markus Krösche erlebt die Eintracht einen Höhenflug. Inzwischen wird er auch bei anderen Clubs gehandelt. Mit BVB-Boss Watzke steht er in Kontakt - aber da geht es um andere Themen.

05.04.2025

Krösche kündigt Gespräche mit Eintracht-Coach Toppmöller an
Bundesliga

Krösche kündigt Gespräche mit Eintracht-Coach Toppmöller an

Dino Toppmöller möchte gerne länger bei der Eintracht bleiben. Sportvorstand Markus Krösche will mit seinem Trainer sprechen.

16.03.2025

Orakel Toppmöller über Jubilar Götze: «Gut zugehört»
Fußball-Bundesliga

Orakel Toppmöller über Jubilar Götze: «Gut zugehört»

Mario Götze feiert in seinem 100. Pflichtspiel für Eintracht Frankfurt ein perfektes Jubiläum. Der Weltmeister von 2014 erzielt den Siegtreffer gegen Bremen. Sein Trainer erweist sich als Orakel.

24.11.2024

Krösche: Mit Toppmöller in die neue Saison
Fußball

Krösche: Mit Toppmöller in die neue Saison

Platz sechs und in den Pokalwettbewerben früh raus: Für Eintracht Frankfurt läuft die Saison bislang nicht ideal. Sport-Vorstand Krösche plant für die Zukunft aber mit Kontinuität.

07.04.2024

Fußball

Krösche: Trainerfrage ab Sommer «momentan kein Thema»

13.05.2023