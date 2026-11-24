Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Berufsverkehr haben im Rhein-Main-Gebiet mehrere S-Bahn-Linien Verspätung oder fallen aus. Seit etwa 6.20 Uhr gebe es eine Betriebsstörung der Linien S3, S4, S5 und S6, schreibt der Rhein-Main-Verkehrsverbund auf seiner Webseite. «Es kommt zu Verspätungen und gegebenenfalls Ausfällen wegen einer Signalstörung am Frankfurter Westbahnhof.»

Auch etwa auf den Linien S1, S2, S8 und S9 gab es am Morgen Probleme. «DIe Linien S1 und S2 verkehren am Vormittag im 30-Minuten-Takt», hieß es. «Grund dafür sind Reparaturarbeiten an einem Stellwerk in Offenbach und eine Signalstörung in Flörsheim.» Bei den Linien S3 und S4 wiederum sei eine Signalstörung in Niederhöchstadt Grund für Verspätungen und Ausfälle.

Bei allen drei Störungsmeldungen war zunächst nicht klar, wie lange sie andauern. Auf der Webseite stand: «Dauer unbekannt».