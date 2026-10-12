Verkehr

Mehrere Schwerverletzte bei Unfall im Zollernalbkreis

Am frühen Morgen kommt es im Zollernalbkreis zu einem Zusammenstoß. Was die Polizei bisher weiß.

Bei einem Unfall im Zollernalbkreis sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Foto: Ralf Biesinger/dpa
Bei einem Unfall im Zollernalbkreis sind mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Haigerloch (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen zwischen Haigerloch und Balingen (Zollernalbkreis) sind Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Nach ersten Erkenntnissen ging die Polizei von fünf Schwerverletzten und einem leicht verletzten Mensch aus, wie ein Sprecher sagte. Ein Hubschrauber sei im Einsatz. 

Der Unfall hatte sich am frühen Morgen auf der Bundesstraße 463 beim Überholen trotz Gegenverkehrs ereignet. Laut Polizei waren ein Lastwagen und ein Transporter beteiligt. Details waren zunächst unklar. Die Strecke wurde gesperrt.

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