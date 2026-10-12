Mehrere Schwerverletzte bei Unfall im Zollernalbkreis

Haigerloch (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen zwischen Haigerloch und Balingen (Zollernalbkreis) sind Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Nach ersten Erkenntnissen ging die Polizei von fünf Schwerverletzten und einem leicht verletzten Mensch aus, wie ein Sprecher sagte. Ein Hubschrauber sei im Einsatz.