Vier Verletzte bei Unfall mit Autos und Lkws auf A67

Pfungstadt (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß mehrerer Lastwagen und Autos auf der A67 bei Pfungstadt in Südhessen sind vier Menschen verletzt worden. Eine Frau erlitt bei dem Unfall am Freitag schwere Verletzungen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt.