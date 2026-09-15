Mit Alkohol hinterm Steuer

Mehrfach überschlagen – Autofahrer schwer verletzt

Ein Auto überschlägt sich bei Burladingen immer wieder - und kommt erst nach 100 Metern auf den Rädern zum Stehen. Der 23-jährige Fahrer wird schwer verletzt. Er muss eine Blutprobe abgeben.

Der schwerverletzte Fahrer konnte das Auto noch selbstständig verlassen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Der schwerverletzte Fahrer konnte das Auto noch selbstständig verlassen. (Symbolbild)

Burladingen (dpa/lsw) - Ein 23-Jähriger hat sich bei Burladingen (Zollernalbkreis) mit seinem Wagen mehrfach überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Erst nach mehr als 100 Metern sei das Fahrzeug auf seinen Rädern zum Stehen gekommen, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen vorläufigen Wert von über 0,5 Promille.

Den Angaben nach war der Mann am Montagabend mit seinem Auto beim Einscheren ins Bankett geraten, nachdem er ein anderes Fahrzeug überholt hatte. Er verlor demnach die Kontrolle und sein Auto schleuderte nach links in einen Straßengraben, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich mehrfach. 

Der 23-Jährige habe das Auto noch selbstständig verlassen können. Er wurde laut Polizei vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Dort musste er demnach noch eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein sei beschlagnahmt worden. Am Auto entstand den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 30.000 Euro.

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