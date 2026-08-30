Brand

Mehrfamilienhaus in Nordhessen nach Feuer unbewohnbar

Am Vormittag wird die Feuerwehr zu einem Brand in Körle gerufen. Verletzt wird niemand - aber der Schaden ist hoch.

Feuerwehrleute schafften es, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Feuerwehrleute schafften es, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. (Symbolbild)

Körle (dpa/lhe) - Ein Brand hat ein Mehrfamilienhaus im nordhessischen Körle bis auf weiteres unbewohnbar gemacht. Bei dem Feuer entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 220.000 Euro, wie die Beamten mitteilten. Verletzt worden sei niemand. Die Bewohner kommen demnach zunächst in Ersatzunterkünften unter. In dem Haus sind einem Polizeisprecher zufolge sieben Menschen gemeldet.

Als die Einsatzkräfte am Vormittag an dem Haus ankamen, sahen sie laut Mitteilung, dass es offenbar auf einem Balkon brannte. Die Flammen griffen demnach schnell auf das Dach über und richteten auch am unmittelbar angrenzenden Dach des Nachbarhauses Schaden an. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Ermittlungen sollen jetzt klären, was das Feuer ausgelöst hat.

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