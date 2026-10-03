Wetter

Mildes Herbstwochenende in Hessen

Den Vorhersagen zufolge ist nur am Sonntag im Süden von Hessen etwas Regen möglich - ansonsten bleibt es am Wochenende trocken bei milden Temperaturen.

Wenn sich der Frühnebel verzogen hat wird es vielerorts sonnig. Foto: Andreas Arnold/dpa
Wenn sich der Frühnebel verzogen hat wird es vielerorts sonnig.

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wochenende lockt in Hessen mit sehr mildem Herbstwetter zu einem Ausflug nach draußen. Wenn sich am Samstag die Nebel- und Hochnebelfelder aufgelöst haben, ist es verbreitet heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen erreichen demnach Höchstwerte zwischen 18 und 23 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird der Herbst dann schon spürbarer: Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 10 und kühlen 5 Grad.

Am Sonntag ist es dann den Prognosen zufolge verbreitet wolkig. Im Süden können im Tagesverlauf ein paar Regentropfen fallen. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD bei 18 bis 21 Grad - bevor es in der Nacht zum Montag wieder merklich abkühlt.

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