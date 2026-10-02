Wetterprognose

Mildes Wochenende in Hessen mit Sonne und einzelnen Schauern

Bis zu 23 Grad und viel Sonne erwarten Hessen am Wochenende. Vor allem im Süden kann es am Sonntag einzelne Schauer geben, nachts bleibt Nebel ein Thema.

Die Temperaturen steigen auf 19 bis 22 Grad. Foto: Arne Dedert/dpa
Die Temperaturen steigen auf 19 bis 22 Grad.

Offenbach (dpa/lhe) - Hessen steht ein mildes und überwiegend trockenes Wochenende bevor. Am Freitag ist es zunächst stark bewölkt, am Morgen kann es noch gebietsweise neblig-trüb sein, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf lockert es zunehmend auf und vielerorts wird es heiter. Regen fällt kaum. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 22 Grad, in höheren Lagen auf etwa 15 Grad. 

In der Nacht zum Samstag ist es teils stark bewölkt, teils gibt es größere Auflockerungen. Es bleibt trocken, örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 13 Grad.

Am Samstag wird es heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. Dazu weht laut den Wetterexperten ein schwacher Wind, meist aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag bleibt es überwiegend wolkig und trocken. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad.

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Am Sonntag zeigt sich der Himmel heiter bis wolkig. Vor allem im Süden Hessens sind örtlich Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 22 Grad.

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