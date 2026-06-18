Arbeitswelt

Ministerin: Arbeitgeber sollen Risiken durch Hitze mindern

Gelockerter Dresscode und angepasste Arbeitszeiten: Hessens Arbeitsministerium appelliert an Arbeitgeber, den Hitzeschutz im Auge zu behalten.

Arbeitsministerin warnt: In überhitzten Arbeitsräumen steigt die Unfallgefahr. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Arbeitsministerin warnt: In überhitzten Arbeitsräumen steigt die Unfallgefahr. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Hitzewelle rollt - aber nicht jeder kann sich freinehmen und die Zeit an einem schattigen Plätzchen verbringen. Hessens Arbeitsministerin Heike Hofmann (SPD) appelliert an Arbeitgeber, ihre Beschäftigte vor zu großer Hitze am Arbeitsplatz zu schützen. «Nicht nur das durch die UV-Strahlung bedingte Hautkrebsrisiko bei Arbeiten im Freien birgt erhebliche Gesundheitsgefahren, auch die Belastung für das Herz-Kreislauf-System wächst», warnt sie. «Außerdem steigt in überhitzten Arbeitsräumen die Unfallgefahr, da Leistungsfähigkeit und Konzentration sinken.»

Die Ministerin erinnert an die offiziellen Arbeitsstättenregeln, wonach die Temperatur in Arbeitsräumen 26 Grad Celsius nicht überschreiten sollte. Jenseits der 30-Grad-Marke ist der Arbeitgeber verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um die Belastung zu mindern, erläuterte Hofmann. Um Hitze in Arbeitsräumen zu reduzieren, schlägt das Ministerium unter anderem vor, Wärmequellen wie Drucker nicht im Arbeitsraum zu platzieren, Bekleidungsvorgaben zu lockern und Gleitzeitregelungen dazu zu nutzen, Arbeit in kühlere Stunden zu verlagern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ministerin warnt vor Hitze – Senioren besonders gefährdet
Belastung durch Hitze

Ministerin warnt vor Hitze – Senioren besonders gefährdet

Die Hitzewelle rollt an: Gesundheitsministerin Stolz ruft zur Vorsicht auf. Welche einfachen Tricks Senioren schützen – und warum auch Nachbarn gefragt sind.

18.06.2026

Was Baden-Württembergs Gesundheitsminister zur Hitze rät
Hitzewelle rollt

Was Baden-Württembergs Gesundheitsminister zur Hitze rät

Weit mehr als 35 Grad und schwüle Tropennächte: Baden-Württemberg steht eine Hitzewelle bevor. Gesundheitsminister Hildenbrand mahnt zur Vorsicht – besonders für Ältere und Kranke.

17.06.2026

Kommende Woche soll Hitzewelle über Weinheim und Region rollen
Sommer, Sonne, Sonnenschein

Kommende Woche soll Hitzewelle über Weinheim und Region rollen

Erst harmlos, dann heftig: Die Prognosen zeigen einen deutlichen Temperaturanstieg.

14.06.2026

Gesundheitsministerin warnt vor Hitzewelle
Wetter

Gesundheitsministerin warnt vor Hitzewelle

Hessens Gesundheitsministerin warnt vor den hohen Temperaturen. Das Ministerium gibt Tipps zum Umgang mit der Hitze.

13.08.2025

Ministerin appelliert: «Organspende kann Leben retten»
Gesundheitspolitik

Ministerin appelliert: «Organspende kann Leben retten»

Anlässlich des bundesweiten Aktionstags ruft Hessens Gesundheitsministerin zu mehr Spendenbereitschaft auf.

06.06.2025