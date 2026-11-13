Mit mehr als drei Promille im Graben gelandet

Kieselbronn (dpa/lsw) - Mit mehr als drei Promille Alkohol ist ein 47 Jahre alter Autofahrer bei Kieselbronn (Enzkreis) mit seinem Wagen in einem Graben gelandet. Der Mann war am Donnerstagabend auf einer Kreisstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann kam auf einer Kreisstraße zwischen Enzberg und Kieselbronn nach links von der Fahrbahn ab und dann in einem Graben zum Stillstand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille.

Der 47-Jährige musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Das beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt.