47-Jähriger gestoppt

Mit mehr als drei Promille im Graben gelandet

Ein Autofahrer kommt von der Straße ab und landet im Graben. Als die Polizei den 47-Jährigen kontrolliert, wird schnell klar: Er hat vorher tief ins Glas geguckt.

Ein betrunkener Autofahrer ist von der Straße abgekommen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Ein betrunkener Autofahrer ist von der Straße abgekommen. (Symbolbild)

Kieselbronn (dpa/lsw) - Mit mehr als drei Promille Alkohol ist ein 47 Jahre alter Autofahrer bei Kieselbronn (Enzkreis) mit seinem Wagen in einem Graben gelandet. Der Mann war am Donnerstagabend auf einer Kreisstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann kam auf einer Kreisstraße zwischen Enzberg und Kieselbronn nach links von der Fahrbahn ab und dann in einem Graben zum Stillstand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille.

Der 47-Jährige musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Das beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

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