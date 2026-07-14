Bei Brandeinsatz

Motorradfahrer fährt durch Rettungsgasse - Fahrverbot

Auf der A96 brennt ein Bus. Ein Motorradfahrer will deshalb nicht im Stau stehen - und ist jetzt erst mal seinen Führerschein los.

Ein Motorradfahrer ist auf der A96 unerlaubt durch die Rettungsgasse gefahren. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Ein Motorradfahrer ist auf der A96 unerlaubt durch die Rettungsgasse gefahren. (Symbolbild)

Wangen im Allgäu (dpa/lsw) - Weil er bei einem Brandeinsatz auf der Autobahn 96 bei Wangen (Kreis Ravensburg) unerlaubt durch eine Rettungsgasse gefahren ist, ist ein Motorradfahrer nun vier Wochen seinen Führerschein los. Außerdem muss er ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro bezahlen, wie die Polizei mitteilte.

Am Sonntag war auf der Autobahn ein Reisebus in Brand geraten. Der 53 Jahre alte Motorradfahrer fuhr mehreren Feuerwehrfahrzeugen durch die Rettungsgasse hinterher, um schneller voranzukommen. An der Brandstelle musste er aber anhalten, weil die Autobahn dort voll gesperrt war. Streifenbeamten passten ihn dort ab - Zeugen hatten die Polizei bereits über das unerlaubte Fahrverhalten des Mannes informiert, wie eine Sprecherin sagte.

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