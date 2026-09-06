Motorradfahrer nach Zusammenstoß beim Abbiegen in Klinik
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Linksabbiegen – und ein 64-Jähriger landet schwer verletzt auf dem Asphalt.
Blaustein (dpa/lsw) - Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Blaustein im Alb-Donau-Kreis schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein Autofahrer ihn beim Abbiegen offenbar übersehen, wie die Polizei mitteilte.
Demnach fuhr der 29 Jahre alte Autofahrer am Freitag mit seinem Wagen in Richtung Ulm. Als er nach links habe abbiegen wollen, sei er mit dem entgegenkommenden 64-Jährigen und dessen Maschine zusammengestoßen.
Der Motorradfahrer sei auf die Straße geschleudert worden und habe schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte ihn den Angaben zufolge in eine Klinik. Der 29-Jährige sei unverletzt geblieben, hieß es. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.