Motorradfahrer starten mit Gottesdienst in die Saison

Gründau (dpa/lhe) - Zum Start in die Saison haben sich am Sonntag mehr als hundert Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer in Gründau im Main-Kinzig-Kreis beim traditionellen «Anlassen» zu einem Gottesdienst und einer Rundfahrt getroffen. Der Verband Christlicher Motorradfahrer (VCM) wird bei der Aktion von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) und der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) unterstützt. Ziel sei es, mit Gottes Segen unterwegs zu sein, teilte der VCM mit.