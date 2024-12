Mutmaßlicher Armbrustschütze in U-Haft

Bad Zwesten/Homberg (dpa) - Nach dem tödlichen Armbrustangriff auf eine Krankenhausmitarbeiterin in einer Klinik im hessischen Bad Zwesten ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizeidirektion Schwalm-Eder gemeinsam mitteilten, ordnete dies ein Haftrichter am Amtsgericht Kassel an.