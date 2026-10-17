Mutter sperrt sich aus – Essen auf Herd fängt Feuer
Ein Siebenjähriger fährt nach einem Streit mit seiner Mutter auf seinem Tretroller davon. Die Frau will ihm folgen – doch dabei geht etwas schief.
Nürtingen (dpa/lsw) - Eine Frau hat sich in Nürtingen (Landkreis Esslingen) versehentlich aus ihrer Wohnung ausgesperrt, während auf dem Herd noch Essen kochte und schließlich Feuer fing. Die 49-Jährige wollte am Freitagabend ihrem siebenjährigen Sohn folgen, der nach einem Streit mit seinem Tretroller davongefahren war, wie die Polizei mitteilte.
Obwohl die Feuerwehr sofort alarmiert wurde, entwickelte sich in der Wohnung starker Rauch. Schließlich gerieten das Essen und ein darüberliegender Küchenschrank in Brand. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt, die Wohnung blieb aber bewohnbar.
Eine Polizeistreife fand den Jungen später und brachte ihn zurück zu seiner Mutter.