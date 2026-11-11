Vorfall bei Zwangsräumung

Nach Hammer-Angriff auf Polizisten - 49-Jähriger in U-Haft

Bei einer Zwangsräumung soll sich ein 49-Jähriger widersetzt und zwei Polizisten mit einem Hammer verletzt haben. Nun hat ein Ermittlungsrichter über ihn entschieden.

Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Gaggenau (dpa/lsw) - Bei der Zwangsräumung einer Wohnung in Gaggenau (Landkreis Rastatt) sind zwei Polizisten mit einem Hammer verletzt worden. Nun sitzt der 49-jährige mutmaßliche Angreifer in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann, wie die Polizei mitteilte. 

Der polizeibekannte 49-Jährige soll sich am Montag gegen die gerichtlich angeordnete Räumung seiner Wohnung widersetzt und die Beamten mit einem Hammer angegriffen haben. Zwei Einsatzkräfte wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

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