Nach Hammer-Angriff auf Polizisten - 49-Jähriger in U-Haft

Gaggenau (dpa/lsw) - Bei der Zwangsräumung einer Wohnung in Gaggenau (Landkreis Rastatt) sind zwei Polizisten mit einem Hammer verletzt worden. Nun sitzt der 49-jährige mutmaßliche Angreifer in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann, wie die Polizei mitteilte.

Der polizeibekannte 49-Jährige soll sich am Montag gegen die gerichtlich angeordnete Räumung seiner Wohnung widersetzt und die Beamten mit einem Hammer angegriffen haben. Zwei Einsatzkräfte wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.