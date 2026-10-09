Nach heldenhaftem Abschied: Dzeko droht Schalke-Bank
In seiner Heimat Bosnien-Herzegowina wurde Edin Dzeko emotional verabschiedet. Vor Schalke Gastspiel in Freiburg hat einer seiner Kollegen aber noch mehr für sich geworben.
Gelsenkirchen (dpa) - Gut eine Woche nach seinem rührenden Abschied im Nationaltrikot von Bosnien-Herzegowina droht Angreifer Edin Dzeko beim FC Schalke 04 wieder die Bank. Trainer Miron Muslic schwärmte vor dem Bundesliga-Gastspiel beim SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) von Dzekos Sturmkollege Moussa Sylla, der beim 5:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen vier Tore in 19 Minuten erzielte.
«Er brennt auf sein erstes Bundesliga-Tor. Das hat er gezeigt. Die Tore gegen Oberhausen musst du erstmal machen. Sylla ist in einem absoluten Flow. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich auch dafür belohnt», sagte Muslic. Sowohl Dzeko (40 Jahre) als auch Sylla (26) sind in der laufenden Bundesliga-Saison noch ohne Torerfolg.
«Unfassbar coole Arbeit» in Freiburg
Auch für seinen Routinier hatte Muslic lobende Worte. «Ich habe mit Edin selbstverständlich nach seiner Rückkehr gesprochen. Es ging keinen einzigen Satz um die Vergangenheit, sondern nur um die Gegenwart und die Zukunft», sagte der Schalker Cheftrainer. Dzeko absolvierte vor gut einer Woche beim 1:1 gegen Schweden sein 152. und letztes Länderspiel. Mit ihm schaffte es Bosnien-Herzegowina zur WM 2014 und 2026.
Der Aufsteiger hat mit fünf Punkten aus den ersten vier Spielen einen soliden Saisonstart hingelegt, profiliert sich bislang aber hauptsächlich über die solide Defensive. Ein stabiler Auftritt wie beim achtbaren 0:0 gegen Rekordmeister FC Bayern München dürfte auch beim Gastspiel im Breisgau das Ziel sein.
«Freiburg macht es neben dem Platz und auch auf dem Platz. Wenn man sich die Mannschaft im Detail anschaut, ist das top-organisiert», sagte Muslic. Sein Trainerkollege Julian Schuster mache eine «unfassbar coole Arbeit». Freiburg befindet sich nach dem Start nur hinter Tabellenführer Borussia Dortmund und den Münchnern.