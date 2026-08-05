Kriminalität

Nach Messerattacke in Winnenden 19-Jähriger in U-Haft

Ein Streit vor einer Jugendhilfeeinrichtung eskaliert: Ein 18-Jähriger wird schwer verletzt. Nun gibt es eine Festnahme.

Der mutmaßliche Angreifer flüchtete nach der Tat. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Der mutmaßliche Angreifer flüchtete nach der Tat. (Symbolbild)

Winnenden/Hilzingen (dpa/lsw) - Einen Monat nach einem Streit vor einer Jugendhilfeeinrichtung in Winnenden, bei der ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, haben Spezialkräfte den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 19-Jährige kam wegen Verdachts auf versuchten Totschlag in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Warum die Festnahme am Dienstag in Hilzingen nahe der schweizerischen Grenze durch das Spezialeinsatzkommando erfolgte, wollte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen nicht erläutern. 

Vor der Jugendhilfeeinrichtung in Winnenden bei Stuttgart war es am 7. Juli zu der Auseinandersetzung gekommen. Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten soll der 18-Jährige von dem 19-Jährigen mit einem Pfefferspray und einem Messer attackiert worden sein. Das Opfer wurde durch einen Messerstich in den Rücken lebensgefährlich verletzt, befindet sich jedoch nicht mehr in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Angreifer flüchtete nach der Tat.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Saisonarbeiter bei Streit mit Messer verletzt
Schnittverletzungen am Arm

Saisonarbeiter bei Streit mit Messer verletzt

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Südhessen soll ein Streit unter Saisonarbeitern eskaliert sein – mutmaßlich kommt ein Messer zum Einsatz.

31.05.2026

41-Jähriger bei Messerattacke in Rüsselsheim schwer verletzt
Auseinandersetzung eskaliert

41-Jähriger bei Messerattacke in Rüsselsheim schwer verletzt

Ein Mann wird bei einem Streit mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Täter.

18.05.2026

Messerattacke in Ulm – 22-Jähriger schwer verletzt
Kriminalität

Messerattacke in Ulm – 22-Jähriger schwer verletzt

In einer Ulmer Unterführung eskaliert ein Streit: Ein 22-Jähriger wird schwer verletzt, ein Tatverdächtiger sitzt in U-Haft. Doch die Polizei sucht noch nach weiteren Beteiligten.

12.04.2026

Bensheim: 64-Jähriger bei Schwimmbad mit Messer angegriffen
Streit eskaliert

Bensheim: 64-Jähriger bei Schwimmbad mit Messer angegriffen

Eigentlich trafen sich ein 46-Jähriger und ein 64-Jähriger um Streitigkeiten aus dem Weg zu räumen. Doch der Streit eskaliert.

24.06.2025

16-Jähriger mit Messer in Rüsselsheim verletzt
Streitigkeiten

16-Jähriger mit Messer in Rüsselsheim verletzt

Ein Streit eskaliert. Am Ende kommt ein Jugendlicher ins Krankenhaus.

03.02.2025