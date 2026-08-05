Nach Messerattacke in Winnenden 19-Jähriger in U-Haft

Winnenden/Hilzingen (dpa/lsw) - Einen Monat nach einem Streit vor einer Jugendhilfeeinrichtung in Winnenden, bei der ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, haben Spezialkräfte den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 19-Jährige kam wegen Verdachts auf versuchten Totschlag in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Warum die Festnahme am Dienstag in Hilzingen nahe der schweizerischen Grenze durch das Spezialeinsatzkommando erfolgte, wollte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen nicht erläutern.

Vor der Jugendhilfeeinrichtung in Winnenden bei Stuttgart war es am 7. Juli zu der Auseinandersetzung gekommen. Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten soll der 18-Jährige von dem 19-Jährigen mit einem Pfefferspray und einem Messer attackiert worden sein. Das Opfer wurde durch einen Messerstich in den Rücken lebensgefährlich verletzt, befindet sich jedoch nicht mehr in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Angreifer flüchtete nach der Tat.