Schnittverletzungen am Arm

Saisonarbeiter bei Streit mit Messer verletzt

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Südhessen soll ein Streit unter Saisonarbeitern eskaliert sein – mutmaßlich kommt ein Messer zum Einsatz.

Nach dem Streit stellen Polizeibeamte in der Unterkunft ein Messer sicher. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Nach dem Streit stellen Polizeibeamte in der Unterkunft ein Messer sicher. (Symbolbild)

Weiterstadt (dpa/lhe) - Bei Streitigkeiten in einer Unterkunft für Saisonarbeiter im südhessischen Weiterstadt ist ein Mann nach ersten Ermittlungen der Polizei mit einem Messer verletzt worden. Wie die Beamten mitteilten, wurde der 40-Jährige am Samstagabend mit Schnittverletzungen am Arm in ein Krankenhaus gefahren. Ein möglicherweise an dem Streit beteiligter 36-Jähriger sei vorläufig festgenommen worden. Die Einsatzkräfte stellten ein Messer in der Unterkunft sicher – die mögliche Tatwaffe, wie die Polizei mitteilte.

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