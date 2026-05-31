Saisonarbeiter bei Streit mit Messer verletzt
In einer Gemeinschaftsunterkunft in Südhessen soll ein Streit unter Saisonarbeitern eskaliert sein – mutmaßlich kommt ein Messer zum Einsatz.
Weiterstadt (dpa/lhe) - Bei Streitigkeiten in einer Unterkunft für Saisonarbeiter im südhessischen Weiterstadt ist ein Mann nach ersten Ermittlungen der Polizei mit einem Messer verletzt worden. Wie die Beamten mitteilten, wurde der 40-Jährige am Samstagabend mit Schnittverletzungen am Arm in ein Krankenhaus gefahren. Ein möglicherweise an dem Streit beteiligter 36-Jähriger sei vorläufig festgenommen worden. Die Einsatzkräfte stellten ein Messer in der Unterkunft sicher – die mögliche Tatwaffe, wie die Polizei mitteilte.