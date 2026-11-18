Nach Prügeleien sitzen mehrere Männer in U-Haft
Pfefferspray, Schlagring und ein Messer sollen bei Prügeleien in Reutlingen zum Einsatz gekommen sein. Bei Durchsuchungen stießen Ermittler auf weitere Beweismittel und einen Gesuchten.
Reutlingen (dpa) - Nach Angriffen von drei Jugendlichen und Heranwachsenden auf mehrere Männer in der Reutlinger Innenstadt Ende Oktober sitzen die 17, 18 und 19 Jahre alten Verdächtigen in Untersuchungshaft. Sie seien einschlägig polizeibekannt, wie die Polizei mitteilte. Ihnen werde in einem Fall zur Last gelegt, mehrere Männer geschlagen und mit Pfefferspray angegriffen zu haben. Drei Personen wurden dabei verletzt. Zwei Tage später habe dieselbe Gruppe weitere Landsleute angegriffen und dabei mutmaßlich auch einen Schlagring sowie ein Messer eingesetzt. Zwei Menschen seien dabei erheblich verletzt worden, wie es weiter hieß.
Mehrere Wohnungen der Verdächtigen seien durchsucht und zahlreiche Beweismittel gefunden und sichergestellt worden. Außerdem sei im Zuge der Durchsuchungen ein mit Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gesuchter 29-Jähriger angetroffen worden. Auch er kam in Haft.