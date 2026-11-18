Reutlingen (dpa) - Nach Angriffen von drei Jugendlichen und Heranwachsenden auf mehrere Männer in der Reutlinger Innenstadt Ende Oktober sitzen die 17, 18 und 19 Jahre alten Verdächtigen in Untersuchungshaft. Sie seien einschlägig polizeibekannt, wie die Polizei mitteilte. Ihnen werde in einem Fall zur Last gelegt, mehrere Männer geschlagen und mit Pfefferspray angegriffen zu haben. Drei Personen wurden dabei verletzt. Zwei Tage später habe dieselbe Gruppe weitere Landsleute angegriffen und dabei mutmaßlich auch einen Schlagring sowie ein Messer eingesetzt. Zwei Menschen seien dabei erheblich verletzt worden, wie es weiter hieß.