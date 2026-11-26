Augsburg (dpa) - Mehr als vier Monate nach Schüssen auf ein Billardcafé in Augsburg hat die Kriminalpolizei Durchsuchungen gegen einen 62 Jahre alten Tatverdächtigen und Zeugen vollzogen. Die Maßnahmen fanden zeitgleich an mehreren Orten in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen statt und dienten der Sicherstellung von Beweismitteln, wie die Polizei mitteilte. Dazu, wie viele Orte durchsucht wurden und in welchen Landkreisen, machte ein Polizeisprecher keine Angaben.