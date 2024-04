Nach Schüssen in Rüsselsheim: Opfer erliegt Verletzungen

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein Mann, auf den in Rüsselsheim geschossen worden ist, ist am Montag an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Aktuell würden rund 20 Beamtinnen und Beamte in dem Fall ermitteln, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt mit. Die Mordkommission sei bereits einen Tag nach der Tat eingerichtet worden, die Fahndung nach dem Täter laufe. Dieser hatte den 45-Jährigen am Morgen des 22. Aprils mit Schüssen lebensgefährlich verletzt, danach flüchtete er. Das Opfer starb nun im Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat und hat ein Hinweistelefon eingerichtet. Weitere Informationen teilten die Behörden nicht mit.