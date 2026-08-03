Nach Tod von Fußgänger keine Hinweise auf Fremdverschulden

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Nach dem Tod eines schwer verletzten Mannes im südhessischen Groß-Gerau vor einer Woche gibt es laut vorläufigem Obduktionsergebnis keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen zu dem Fall dauerten an, teilte die Polizei mit. Der Mann war am späten Montagabend vergangener Woche (27. Juli) mit schweren Kopfverletzungen von Passanten auf einer Straße gefunden worden. Er starb trotz Erster Hilfe. Die Polizei schloss zunächst einen Unfall mit Fahrerflucht nicht aus, die Staatsanwaltschaft Darmstadt ordnete eine Obduktion an.