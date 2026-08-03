Obduktionsergebnis

Nach Tod von Fußgänger keine Hinweise auf Fremdverschulden

Passanten hatten vor einer Woche in Groß-Gerau einen 27-Jährigen mit tödlichen Verletzungen auf der Straße gefunden. Nun liegt das vorläufige Obduktionsergebnis vor.

Die Ursache der schweren Kopfverletzungen des Toten war unklar. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Ursache der schweren Kopfverletzungen des Toten war unklar. (Symbolbild)

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Nach dem Tod eines schwer verletzten Mannes im südhessischen Groß-Gerau vor einer Woche gibt es laut vorläufigem Obduktionsergebnis keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen zu dem Fall dauerten an, teilte die Polizei mit. Der Mann war am späten Montagabend vergangener Woche (27. Juli) mit schweren Kopfverletzungen von Passanten auf einer Straße gefunden worden. Er starb trotz Erster Hilfe. Die Polizei schloss zunächst einen Unfall mit Fahrerflucht nicht aus, die Staatsanwaltschaft Darmstadt ordnete eine Obduktion an.

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