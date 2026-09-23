Gewalt im Wohngebiet

Nachbarschaftsstreit eskaliert - Mann schwer verletzt

An einem Gartenzaun in Heidenheim kommt es zum Faustschlag. Am Ende muss ein Rettungshubschrauber kommen.

Nach einem Nachbarschaftsstreit in Heidenheim ist ein Mann in eine Klinik gekommen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Nach einem Nachbarschaftsstreit in Heidenheim ist ein Mann in eine Klinik gekommen. (Symbolbild)

Heidenheim (dpa/lsw) - Bei einem Nachbarschaftsstreit in Heidenheim hat sich ein Mann schwere Kopfverletzungen zugezogen. Polizeiangaben zufolge flog ein Rettungshubschrauber den 57-Jährigen in eine Klinik. Der Mann soll am Dienstagabend wohl betrunken am Gartenzaun seiner Nachbarn gerüttelt und diesen beschädigt haben. Als die Eigentümerin zum Zaun lief, soll der Mann ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie leicht verletzt haben. Als weitere Anwohner auf das Geschehen aufmerksam wurden, soll der mutmaßlich Angetrunkene auch diese angegangen haben. Wohl bei der Rangelei mit einem 34 Jahre alten Anwohner stürzte der Mann und schlug mit dem Hinterkopf auf den Boden. Eine Zeugin informierte Polizei und Rettungskräfte. 

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Männer wegen des Verdachts der Körperverletzung. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.

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