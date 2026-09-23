Nachbarschaftsstreit eskaliert - Mann schwer verletzt

Heidenheim (dpa/lsw) - Bei einem Nachbarschaftsstreit in Heidenheim hat sich ein Mann schwere Kopfverletzungen zugezogen. Polizeiangaben zufolge flog ein Rettungshubschrauber den 57-Jährigen in eine Klinik. Der Mann soll am Dienstagabend wohl betrunken am Gartenzaun seiner Nachbarn gerüttelt und diesen beschädigt haben. Als die Eigentümerin zum Zaun lief, soll der Mann ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie leicht verletzt haben. Als weitere Anwohner auf das Geschehen aufmerksam wurden, soll der mutmaßlich Angetrunkene auch diese angegangen haben. Wohl bei der Rangelei mit einem 34 Jahre alten Anwohner stürzte der Mann und schlug mit dem Hinterkopf auf den Boden. Eine Zeugin informierte Polizei und Rettungskräfte.