Nasskaltes Wetter mit Glättegefahr in Hessen
Niedrige Temperaturen und Niederschlag: Wer draußen unterwegs ist, sollte weiterhin auf Frost und Glätte achten.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt es ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist besonders am Morgen mit Frost und Glätte zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei minus drei bis plus drei Grad. Schnee und Schneeregen nehmen im Tagesverlauf ab, aber es bleibt bewölkt.
In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad. Dazu schneit es vielerorts, was erneut für Glätte sorgen kann. Tagsüber werden null bis vier Grad und leichte Niederschläge erwartet. Auch am Wochenende bleibt es bei Temperaturen von null bis sechs Grad grau und gebietsweise regnerisch.