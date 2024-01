Neue Woche in Hessen beginnt mild und trocken

Offenbach (dpa/lhe) - Die neue Woche beginnt in Hessen mit ruhigem Hochdruckwetter. Am Vormittag ziehen hohe Schleierwolken auf, auch im weiteren Tagesverlauf bleibt es niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 bis 9 Grad, südlich des Mains dürfte es mit 10 bis 12 Grad noch milder werden. Dazu weht ein meist schwacher Wind aus südlichen Richtungen. In der Nacht zum Dienstag fällt das Thermometer auf plus vier bis minus zwei Grad, dabei bleibt es trocken und vereinzelt neblig. Der Dienstag zeigt sich wolkig, zum Abend zieht von Westen starke Bewölkung auf, es bleibt aber noch niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen von 7 bis 12 Grad.