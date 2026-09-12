Noch einmal Freibadwetter – dann kommt die Kaltfront
Baden-Württemberg erlebt noch ein paar spätsommerliche Tage mit viel Sonne und bis zu 27 Grad. Ab Mitte kommender Woche kündigt sich jedoch ein deutlicher Wetterumschwung an.
Stuttgart (dpa/lsw) - Wer noch einmal ins kühle Becken springen will, sollte die Gelegenheit zügig nutzen: Der Deutschen Wetterdienst (DWD) erwartet ab Mitte kommender Woche eine Kaltfront. Zuvor dürfte sich Baden-Württemberg allerdings noch einmal spätsommerlich zeigen.
Heute: viel Sonne, meist trocken
Heute soll es im Südwesten viel Sonnenschein neben einigen Wolkenfeldern geben. Den Angaben des DWD zufolge bleibt es trocken. Die Höchstwerte reichen von 22 Grad im Allgäu bis etwa 24 bis 27 Grad in weiten Landesteilen.
Sonntag: mehr Wolken, landesweit Schauer
Am Sonntag zeigt sich der Himmel den DWD-Angaben zufolge nur anfangs noch heiter und sonnig, anschließend nimmt die Bewölkung zu. Der Vorhersage zufolge folgen landesweit Schauer und Regen, begleitet von frischem Wind. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 27 Grad.
Montag: Regen klingt ab, Sonne kommt zurück
Schauer und Regen halten sich laut dem DWD zunächst noch bis in den Montagmorgen. Je später der Tag, desto mehr lässt der Regen nach; dann setzt sich Hochdruckeinfluss durch. Die Sonne kehrt zurück und lässt die Temperaturen erneut auf Werte zwischen 22 und 27 Grad steigen.
Dienstag: ein Tick wärmer - Kaltfront in Sicht
Am Dienstag wird es der Vorhersage zufolge noch einen Tick wärmer. Gleichzeitig sieht der DWD ab Mittwoch eine Kaltfront, die dem spätsommerlichen Eindruck ein Ende bereiten könnte. Die Temperaturen sinken demnach auf zwischen 17 und 23 Grad. Auch Regen wird erwartet.