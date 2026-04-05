Ob Eis oder Kunst - Einkaufen an Automaten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sonntag, Feiertag - oder spät am Abend: Der Kühlschrank ist leer oder man braucht kurzfristig ein kleines Geschenk oder Mitbringsel. In solchen Fällen können Automaten helfen.

Wein

Vor allem im Rheingau findet sich der ein oder andere Weinautomat. So betreibt etwa das Weingut Künstler unter anderem einen Automaten in Eltville, an dem rund um die Uhr eingekauft werden kann. «Das wird sehr gut angenommen», sagt eine Mitarbeiterin des Weinguts. Natürlich besonders zu den Randzeiten - aber nicht nur. Die Alterskontrolle erfolge über das Einlesen des Personalausweises.

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Unmittelbar am Weinberg an der Domäne Steinberg betreiben die hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach ebenfalls einen Automaten. «Ob bei einem Spaziergang durch die Weinberge oder als Ziel eines kleinen Ausflugs: Hier genießen Sie Rheingauer Wein genau dort, wo er wächst – unkompliziert und jederzeit», heißt es auf der Homepage.

Kunst

Kunst statt Kippen: An mehreren Orten in Hessen wurden ehemalige Zigarettenautomaten zu Kunstautomaten umfunktioniert. Darin werden kleine Kunstwerke für circa vier Euro angeboten. Der erste Kunstautomat in Hessen wurde 2015 in Hofgeismar im Tierpark Sababurg eröffnet. Weitere Automaten gibt es beispielsweise in Marburg, Kassel oder Eltville.

Foto: Andreas Arnold/dpa Kunst aus dem Automaten - auch das gibt es an mehreren Orten in Hessen.

Das Projekt wurde 2001 in Berlin ins Leben gerufen. Mittlerweile seien es rund 300 Kunstautomaten in Deutschland und weiteren Ländern, sagt Initiator Lars Kaiser. Darin finde man regionale und überregionale Kunst in Schachtelgröße - oder zusammengefaltet. Darunter seien Bilder, aber auch kleine Objekte oder Plastiken. Ziel sei es, wieder eine direkte Kommunikation zwischen Künstler und Käufer herzustellen. Deswegen sei in jeder Kunstschachtel eine Vita mit Kontakten zu den Künstlern. «Außerdem wollen wir die Kunst rund um die Uhr im öffentlichen Raum erlebbar machen», sagt Kaiser.

Eis

Die Eissaison ist wieder gestartet. Aber was ist, wenn der Heißhunger jenseits der Öffnungszeiten der Eisdielen kommt? Dann können auch da Automaten weiterhelfen. Dort gibt es das Eis meist abgepackt im Becher. «Neben regionalen Supermärkten und Hofläden bekommst Du unser Eis rund um die Uhr in unseren Eisautomaten», heißt es etwa bei der Breitwieser Eismanufaktur. Diese betreibt nach eigenen Angaben 38 Verkaufsautomaten im Rhein-Main-Gebiet.

In Nordhessen gibt es etwa Hofeis aus eigener Herstellung bei «Jütte's Weidenberghof» in Fuldatal-Simmershausen. Vor der Eingangstür stehen die zwei Eisautomaten, so kommt man jederzeit in den Genuss der Eisspezialitäten, selbst spätabends, wie Martin Jütte, Betreiber des Hofladens und Bauernhofs, sagt. Die Automaten seien zwölf Monate, rund um die Uhr im Einsatz.

Landwirtschaftliche Produkte

Ob Eier, Wurst oder Gemüse - viele landwirtschaftliche Betriebe und Bauernhöfe in Hessen bieten ihre Produkte auch in Automaten an, an denen man an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr einkaufen kann. So sind etwa dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen derzeit allein rund 50 Milch-Verkaufsautomaten im Bundesland bekannt.