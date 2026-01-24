Weinheim: Unbekannter knackt Eisautomaten in Sulzbach
Mitten in der Nacht hat ein Unbekannter in Sulzbach einen Eisautomaten aufgebrochen. Der Täter entkommt mit einer Menge Münzgeld.
Weinheim. In der Nacht auf Samstag hat ein bislang unbekannter Täter in der Goethestraße in Sulzbach einen Eisautomaten aufgebrochen. Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Gerät und entwendete den darin befindlichen Münzgeldbehälter. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erbeutete er rund 500 Euro Bargeld. Zum Sachschaden am Automaten liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.
Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 06201 10030. (tak)