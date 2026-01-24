Heiß auf Eis?

Weinheim: Unbekannter knackt Eisautomaten in Sulzbach 

Mitten in der Nacht hat ein Unbekannter in Sulzbach einen Eisautomaten aufgebrochen. Der Täter entkommt mit einer Menge Münzgeld.

In Weinheim-Sulzbach schlug ein Unbekannter mitten in der Nacht zu. Er hatte es auf einen Eisautomaten abgesehen. Foto: Adobe Stock
In Weinheim-Sulzbach schlug ein Unbekannter mitten in der Nacht zu. Er hatte es auf einen Eisautomaten abgesehen.

Weinheim. In der Nacht auf Samstag hat ein bislang unbekannter Täter in der Goethestraße in Sulzbach einen Eisautomaten aufgebrochen. Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Gerät und entwendete den darin befindlichen Münzgeldbehälter. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erbeutete er rund 500 Euro Bargeld. Zum Sachschaden am Automaten liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 06201 10030. (tak)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Milchautomaten in Birkenau und Mörlenbach aufgebrochen
Birkenau/Mörlenbach

Milchautomaten in Birkenau und Mörlenbach aufgebrochen

Insgesamt erbeuteten die Täter knapp 1.000 Euro - der Schaden an den Automaten ist um ein Vielfaches höher. Außerdem: Einbruch in Wald-Michelbach.

02.01.2025

Milchautomat in Hemsbach aufgebrochen
Hemsbach

Milchautomat in Hemsbach aufgebrochen

Ein aufmerksamer Zeuge fand den beschädigten Automaten und meldete dies unverzüglich bei der Polizei.

19.08.2024

In Hirschberg gibt's am Automaten Eis statt Drogen
Hirschberg-Leutershausen

In Hirschberg gibt's am Automaten Eis statt Drogen

Erst wurde der Drogen-Automat an der Galgenstraße geleert und dann abgebaut. Jetzt steht hier der Eis-Automat von Pasqualino Nicotra.

19.07.2024

Junger Mann war heiß auf Eis
Laudenbach:

Junger Mann war heiß auf Eis

Ein 21-Jähriger brach einen Eisautomaten in Laudenbach auf und verteilte das Eis an die vorbeilaufenden Schulkinder.

05.07.2024

Blaulicht

Paar stiehlt Erdnuss-Automaten in Heppenheim

Am Donnerstagabend wurde der Hunger auf Eis und Erdnüsse zu groß. Geld wollte das Paar dafür aber nicht ausgeben.

04.07.2024