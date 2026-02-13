Kriminalität

Obdachloser Mann auf Parkplatz zusammengeschlagen

Zeugen finden den ohnmächtigen Mann. Er selbst kann zu dem Vorfall keine Angaben machen.

Der Verletzte ist mit leichten Verletzungen in eine Klinik gefahren worden. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein obdachloser Mann ist auf einem Parkplatz in Frankfurt zusammengeschlagen und bewusstlos zurückgelassen worden. Der 53-Jährige sei mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Er war am Donnerstagnachmittag bewusstlos auf dem Parkplatz eines Baumarktes gefunden worden. Laut Polizei hatte ein Zeuge angegeben, der Mann sei von zwei unbekannten Tätern attackiert worden. Das Opfer selbst war stark betrunken und konnte zu dem Vorfall keine Angaben machen. Die Polizei bittet um Hinweise.

