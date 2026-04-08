Opfer stirbt nach Messerangriff in Hanau
Ein Streit im Bus endet für einen 25-Jährigen tödlich. Nach längerer Zeit im Koma erliegt er seinen lebensgefährlichen Verletzungen.
Hanau (dpa/lhe) - Nach einem Messerangriff vor einem Monat in Hanau ist das lebensgefährlich verletzte Opfer inzwischen gestorben. Der 25 Jahre alte Mann habe mehrere Wochen im Koma gelegen und sei Ende März gestorben, teilten die Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass die schweren Verletzungen Ursache für den Tod des 25-Jährigen waren. Ermittelt werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.
Hintergrund der Attacke am 9. März in einem Bus war nach ersten Ermittlungen ein Streit zwischen dem 25-Jährigen und einem 17-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft teilte damals mit, sie könne nicht ausschließen, dass der Jugendliche in einer Notwehrlage gewesen war, weswegen er entlassen und nicht dem Haftrichter vorgeführt worden sei. Weitere Einzelheiten zu den laufenden Ermittlungen wurden zunächst nicht bekannt.