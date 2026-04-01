Ostern naht – «Frankfurter Grüne Soße» fehlt?

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit dem Gründonnerstag beginnt in Hessen traditionell die Zeit der «Frankfurter Grünen Soße» – regional auch «Frankfurter Grie Soß» genannt. Rund um Ostern gehört sie für viele fest auf den Tisch. Eigentlich startet die Saison wetterabhängig meist Anfang März, sagt der Gärtner Rainer Schecker aus Frankfurt-Oberrad.

Für die Erzeuger ist der Gründonnerstag dennoch ein zentraler Termin. Es sei der Hauptvermarktungstag, sagt Schecker. Viele Betriebe erzielten an diesem Tag bis zu einem Viertel ihres Jahresumsatzes.

Grüne Soße ist nicht gleich Grüne Soße

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

In diesem Jahr feiert die Kräutermischung zudem ein kleines Jubiläum: Seit zehn Jahren trägt sie das EU-Siegel der geschützten geografischen Angabe (g.g.A.). Die Auszeichnung, die 2016 von der Europäischen Kommission verliehen wurde, steht für die enge Verbindung eines Produkts mit seiner Herkunftsregion. Schecker war einer der Gärtner, der sich vor zehn Jahren dafür eingesetzt hatte.

Foto: Andreas Arnold/dpa Nur wer sich an die EU-Regelungen hält, darf auf seine Gebinderollen «Frankfurter Grüne Soße» schreiben. (Archivbild)

Geschützt sei dabei nicht die fertige Soße, sondern die klassische Kräutermischung, heißt es im Eintragungsantrag an die Europäische Kommission. Diese bestehe aus Borretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnittlauch. Die Kräuter müssten überwiegend in Frankfurt am Main oder nahe der Stadtgrenze angebaut, verarbeitet und verpackt werden. Kein einzelnes Kraut dürfe mehr als 30 Prozent der Mischung ausmachen, und die sieben Kräuter müssten traditionell in blickdichte weiße Verpackungen von Hand eingewickelt werden.

Kräutermangel bremst Saisonstart der «Frankfurter Grünen Soße»