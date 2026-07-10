Badeunfall

Passantin rettet Mann aus Neckar

Eine Frau sieht, wie ein Mann in den Neckar springt und kurz darauf in Not gerät. Sie handelt sofort.

Der Mann war kurzzeitig bewusstlos. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Der Mann war kurzzeitig bewusstlos. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Eine Passantin hat einen Mann aus dem Neckar gerettet. Der 53-Jährige war am Donnerstag in den Fluss bei Heilbronn gesprungen und dort in Not geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Passantin, die zufällig vorbeikam, habe die Situation erkannt und sei ebenfalls in den Fluss gegangen. 

Die 41-Jährige rettete den Mann den Angaben zufolge und zog ihn zusammen mit weiteren Passanten ans Ufer. Sanitäter versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß. Er sei zwischenzeitlich bewusstlos gewesen, dann aber wieder zu sich gekommen.

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