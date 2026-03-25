Piloten verdienen im Durchschnitt weitaus mehr als Ärzte
Reinigungskräfte bekommen in Hessen für ihre Arbeit durchschnittlich rund fünfmal weniger Geld als Piloten. Wie hoch sind generell die hessischen Verdienste im bundesweiten Vergleich?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Piloten verdienen in Hessen im Durchschnitt deutlich mehr als Ärzte. 14.205 Euro brutto pro Monat bekamen Flugzeugführer im vergangenen Jahr, während Mediziner durchschnittlich 8.646 Euro erhielten, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Zu den Topverdienern gehörten auch Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer mit 11.916 Euro brutto pro Monat.
Reinigungskräfte verdienen durchschnittlich weniger als 3000 Euro
Am unteren Ende der Verdienstskala fanden sich etwa Reinigungskräfte mit durchschnittlich 2.896 Euro. Auf 3.160 Euro brutto kamen Lagerarbeiterinnen und Lagerarbeiter, auf 3.519 Euro Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer.
Insgesamt gesehen verdienten Vollzeitbeschäftigte in Hessen 2025 im Durchschnitt 5.285 Euro brutto pro Monat, wie das Statistische Landesamt weiter mitteilte. Damit lagen sie um 501 Euro über dem Bundesdurchschnitt von 4.784 Euro.
Die Zahlen beziehen sich auf den April 2025 in Hessen - ohne steuerpflichtige Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld.