Körperverletzung

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzungen in Bad Hersfeld

In Bad Hersfeld wurden Polizisten bei einer Festnahme mit Gläsern und Flaschen beworfen. Wenig später kam es nahe dem Bahnhof zu einem weiteren Vorfall – die Polizei sucht Zeugen.

Bei der Auseinandersetzung vor der Veranstaltungshalle wurden mehrere Personen verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bei der Auseinandersetzung vor der Veranstaltungshalle wurden mehrere Personen verletzt. (Symbolbild)

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Vor einer Veranstaltungshalle in Bad Hersfeld ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und der Polizei gekommen. Kurze Zeit später habe es einen weiteren Vorfall in der Nähe des Bahnhofs gegeben, bei dem zum Teil dieselben Personen involviert gewesen seien. Das teilte die Polizei mit.

Demnach seien gegen 1 Uhr nachts am Sonntag zunächst ein Sicherheitsmitarbeiter und ein 26-jähriger Mann vor der Veranstaltungshalle in einen Streit geraten. Der 26-Jährige habe das Event besuchen wollen. Bei seiner Festnahme widersetzte sich der Mann den Einsatzkräften, sodass diese Reizstoff einsetzten, so die Polizei.

Während der Festnahme des 26-Jährigen seien die Beamten zudem von mehreren, teils unbekannten Personen mit Gläsern und Flaschen beworfen, getreten und geschlagen worden. Dabei wurden mehrere Polizisten verletzt, konnten jedoch alle ihren Dienst fortsetzen, hieß es. Durch ein von der Polizei eingesetztes Elektroimpulsgerät sei ein 28-Jähriger leicht verletzt worden. 

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Zweite Auseinandersetzung in der Nähe des Bahnhofs

In der Nähe des Bahnhofs kam es nach Angaben der Polizei gegen 3.30 Uhr zu der zweiten Auseinandersetzung, an der auch Personen der vorherigen beteiligt gewesen sein sollen. Ein bislang unbekannter Täter habe dabei einem 42-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. 

Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung, Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des Landfriedensbruchs und der versuchten Gefangenenbefreiung laufen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

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