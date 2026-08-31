Polizeieinsatz stoppt S-Bahn im Berufsverkehr
Pendler brauchten am Morgen Geduld: Ihre S-Bahn blieb rund 30 Minuten lang in der Hauptwache stehen. Was war der Grund?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Polizeieinsatz in der Frankfurter Innenstadt hat im morgendlichen Berufsverkehr für Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr gesorgt. Die von dem Einsatz betroffene S-Bahn im Bahnhof Hauptwache habe ab etwa 8.15 Uhr für rund eine halbe Stunde gestanden, sagte eine Sprecherin der Bahn. Dies habe weitere kürzere Verspätungen im S-Bahn-Verkehr zur Folge gehabt.
Laut Auskunft eines Sprechers der Bundespolizei war gemeldet worden, dass ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer bedrohe. Dieser Mann sei von der Polizei in der S-Bahn gefunden und festgenommen worden, er habe jedoch kein Messer bei sich getragen. Die Zeugenaussagen seien widersprüchlich gewesen, so dass die Polizei nicht von einer vorangegangenen Bedrohungslage ausgehe.