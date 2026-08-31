S-Bahn-Verkehr

Polizeieinsatz stoppt S-Bahn im Berufsverkehr

Pendler brauchten am Morgen Geduld: Ihre S-Bahn blieb rund 30 Minuten lang in der Hauptwache stehen. Was war der Grund?

Ein Polizeieinsatz sorgte für Verzögerungen im S-Bahn-Verkehr. (Symbolfoto) Foto: Andreas Arnold/dpa
Ein Polizeieinsatz sorgte für Verzögerungen im S-Bahn-Verkehr. (Symbolfoto)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Polizeieinsatz in der Frankfurter Innenstadt hat im morgendlichen Berufsverkehr für Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr gesorgt. Die von dem Einsatz betroffene S-Bahn im Bahnhof Hauptwache habe ab etwa 8.15 Uhr für rund eine halbe Stunde gestanden, sagte eine Sprecherin der Bahn. Dies habe weitere kürzere Verspätungen im S-Bahn-Verkehr zur Folge gehabt.

Laut Auskunft eines Sprechers der Bundespolizei war gemeldet worden, dass ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer bedrohe. Dieser Mann sei von der Polizei in der S-Bahn gefunden und festgenommen worden, er habe jedoch kein Messer bei sich getragen. Die Zeugenaussagen seien widersprüchlich gewesen, so dass die Polizei nicht von einer vorangegangenen Bedrohungslage ausgehe.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sechs Linien betroffen: Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr
Bahnarbeiten

Sechs Linien betroffen: Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr

Umfangreiche Bauarbeiten am Bahnhof Frankfurt-West stellen die Geduld der S-Bahn-Pendler vom 10. Juli bis zum 14. August mal wieder auf die Probe. Mit welchen Einschränkungen gerechnet werden muss.

26.06.2026

Unfall im Berufsverkehr – Verkehr auf A5 fließt wieder
Verkehr

Unfall im Berufsverkehr – Verkehr auf A5 fließt wieder

Mehr Geduld brauchten Pendler auf der A5. Mehrere Stunden war die Autobahn gesperrt. Was die Polizei zu den Hintergründen sagt.

04.05.2026

Lastwagen-Panne auf A8 – Autofahrer brauchten Geduld
Unfälle

Lastwagen-Panne auf A8 – Autofahrer brauchten Geduld

Staufrust am Morgen: Ein defekter Lastwagen sorgt auf der A8 bei Pforzheim für Stillstand.

18.02.2026

Weichenreparatur stört S-Bahn-Verkehr erheblich
Störung

Weichenreparatur stört S-Bahn-Verkehr erheblich

Eine Weiche im S-Bahnverkehr Mitten in Frankfurt muss repariert werden. Das hat Folgen für viele Pendler. Wegen einer anderen Störung ist auch der Flughafen betroffen.

09.12.2025

Bahnhof

Hauptwache wegen granatenähnlichen Gegenstands gesperrt

So mancher Berufspendler brauchte in Frankfurt am Dienstag gute Nerven: Zusätzlich zu zahlreichen Zugausfällen sorgte ein Polizeieinsatz wegen eines verdächtigen Gegenstands an der Hauptwache für Probleme. Zu dem Gegenstand sind einige Fragen offen.

31.10.2023