Frankfurt

Polizist bei Festnahme im Bahnhofsviertel verletzt

Ein Mann wirft mit Flaschen. Seine Festnahme eskaliert. Was ist passiert?

Beim Einsatz verletzte sich einer der Polizisten am Finger. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Beim Einsatz verletzte sich einer der Polizisten am Finger. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Polizist ist bei der Festnahme eines aggressiven Mannes im Frankfurter Bahnhofsviertel leicht verletzt worden. Der 29-jährige Festgenommene habe in der Nacht zu Montag am Bahnhofsvorplatz Flaschen geworfen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. 

Beim Eintreffen der Beamten soll sich der Mann aggressiv verhalten und der Festnahme widersetzt haben. Ein Beamter habe sich dabei am Finger verletzt. Auch der Beschuldigte sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach eigenen Angaben habe er Alkohol und weitere berauschende Mittel konsumiert.

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