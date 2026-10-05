Ermittlungen

Polizist rettet Bewohner bei Wohnhausbrand in Offenbach

Ein Polizist kommt zufällig an dem Brandort vorbei – dank seiner schnellen Reaktion können alle Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen. Die Brandursache ist bislang unklar.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - In Offenbach ist am Morgen ein Brand auf dem Balkon eines Wohnhauses ausgebrochen. Das Feuer habe auf die angrenzende Wohnung im zweiten Obergeschoss übergegriffen, die derzeit nicht bewohnbar ist. Das teilte die Feuerwehr mit. 

Alle Bewohner des Hauses, inklusive der in der betroffenen Wohnung lebenden Familie, hätten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen können. Ein Polizeibeamter sei zuvor zufällig an dem Haus vorbeigekommen und habe die Bewohner zur Evakuierung aufgefordert. Die Feuerwehr konnte den Brand nach eigenen Angaben zügig löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. 

Zwei Personen seien bei dem Brand leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt worden. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind bislang unklar, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Ermittlungen dauern an.

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