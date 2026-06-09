Kein Feuer

Rauchalarm: Grundschule vorsorglich evakuiert

Die Schülerinnen und Schüler werden schnell in Sicherheit gebracht. Doch die Feuerwehr kann vor Ort kein größeres Feuer bemerken.

Die Feuerwehr suchte nach der Ursache der Rauchentwicklung in der Grundschule. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr suchte nach der Ursache der Rauchentwicklung in der Grundschule. (Symbolbild)

Aglasterhausen (dpa/lsw) - Wegen Rauchs in der Grundschule Aglasterhausen (Neckar-Odenwald-Kreis) haben die Schülerinnen und Schüler das Gebäude verlassen müssen. Ein Feuer brach laut Polizei aber nicht aus. Die Ursache für den Rauch am Dienstagmittag ist noch unklar. Wo genau er entstanden ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Schülerinnen und Schüler wurden zunächst betreut. Inzwischen seien die meisten abgeholt worden, hieß es am Nachmittag. Verletzt wurde niemand.

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